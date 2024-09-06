ua en ru
Пт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский объяснил, почему не будет заморозки войны с Россией

Пятница 06 сентября 2024 21:20
UA EN RU
Зеленский объяснил, почему не будет заморозки войны с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Никакого замораживания войны с Россией не будет. Ведь во время прекращения огня оккупанты подготовятся и снова будут наступать на Украину с новыми силами, как это было перед полномасштабным вторжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на 50-м международном форуме "Амброзетти".

"Сегодня многие говорят о прекращении огня. Я прошел с Путиным несколько прекращений огня", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что спустя некоторое время после договоренностей с Путиным о прекращении огня российские войска "начали нас убивать на контактной линии".

"Я перезвонил ему, сказал: "Мы же договаривались". Он сказал: "Да, мы сейчас исправим". Затем пришло время и они продолжили нас убивать. Они готовились. Поэтому не будет никакого замороженного конфликта", - подчеркнул президент.

Завершение войны с Россией

Напомним, Украина настаивает на завершении войны с Россией на справедливых условиях, которые предусматривают восстановление ее территориальной целостности.

Для этого украинские чиновники разработали формулу мира из десяти пунктов, которую представил президент Владимир Зеленский. На основании формулы мира Украина хочет создать мирный план и представить его России.

Подробнее о мирном плане Украины - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине