Зеленський пояснив, чому не буде замороження війни з Росією

Ніякого замороження війни з Росією не буде. Адже під час припинення вогню окупанти підготуються й знову наступатимуть на Україну з новими силами, як це було перед повномасштабним вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на 50-му міжнародному форумі "Амброзетті".

"Сьогодні багато людей каже про припинення вогню. Я пройшов з Путіним кілька припинень вогню", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що через деякий час після домовленостей з Путіним про припинення вогню, російські війська "почали нас вбивати на контактній лінії".

"Я передзвонив йому, сказав: "Ми ж домовлялися". Він сказав: "Так, ми зараз виправимо". Потім прийшов якийсь час і вони продовжили нас вбивати. Вони готувалися. Тому не буде ніякого замороженого конфлікту", - наголосв президент.