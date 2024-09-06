ua en ru
Пт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський пояснив, чому не буде замороження війни з Росією

П'ятниця 06 вересня 2024 21:20
UA EN RU
Зеленський пояснив, чому не буде замороження війни з Росією Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ніякого замороження війни з Росією не буде. Адже під час припинення вогню окупанти підготуються й знову наступатимуть на Україну з новими силами, як це було перед повномасштабним вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на 50-му міжнародному форумі "Амброзетті".

"Сьогодні багато людей каже про припинення вогню. Я пройшов з Путіним кілька припинень вогню", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що через деякий час після домовленостей з Путіним про припинення вогню, російські війська "почали нас вбивати на контактній лінії".

"Я передзвонив йому, сказав: "Ми ж домовлялися". Він сказав: "Так, ми зараз виправимо". Потім прийшов якийсь час і вони продовжили нас вбивати. Вони готувалися. Тому не буде ніякого замороженого конфлікту", - наголосв президент.

Завершення війни з Росією

Нагадаємо, Україна наполягає на завершенні війни з Росією на справедливих умовах, які передбачають відновлення її територіальної цілісності.

Для цього українські чиновники розробили формулу миру з десяти пунктів, яку представив президент Володимир Зеленський. На підставі формули миру Україна хоче створити мирний план та представити його Росії.

Детальніше про мирний план України - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ