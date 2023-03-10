Зеленский объяснил, для чего Украину пытаются обвинить в подрыве "Северного потока"

"Чтобы замедление было помощи Украине. Мы четко понимаем в какой сети информационно, где это появлялось, на каких медиаплощадках каких государств, как это могло быть", - заявил президент.

По словам президента, обвинения в сторону Украины является неправильным, поскольку это играет на руку России. В то же время сегодня наша страна борется не только со страной-оккупантом, но и людьми, которые заинтересованы только в прибыли, когда их бизнес пострадал из-за мощных санкций или снижения товарооборота с государством террористом.

"Много разных параллельных процессов к сожалению идут. Есть государства третьи, дающие обходить санкции России. С одной стороны поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то Украине передают для "галочки", а с другой стороны делают обходы санкций, где зарабатывают десятки млрд долларов и по сравнению с довоенным периодом имеют увеличенный товарооборот с Россией", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что вышеупомянутые страны есть также в составе ЕС и НАТО.

"Я бы на это обращал внимание и анализировал для кого такая дезинформация нужна. Украинцы точно этого не делали", - отметил Зеленский.