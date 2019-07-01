Зеленський вимагає взяти на контроль розслідування пожежі в Одеській області

Президент України Володимир Зеленський доручив новому голові Одеської обласної державної адміністрації взяти під контроль розслідування пожежі в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу президента в Twitter.

Як повідомляється, це одне з перших завдань для нового голови Одеської ОДА.

"Одне з перших завдань для нового голови Одеської ОДА взяти під особистий контроль з'ясування причин цієї трагедії і запобігання подібних випадків у майбутньому", - прокоментував Володимир Зеленський пожежу в Одеській області, під час якої загинуло четверо дітей", - йдеться в повідомленні.

«Одне з перших завдань для нового очільника Одеської ОДА – взяти під особистий контроль з'єднання ясування причин цієї трагедії та унеможливлення подібних випадків у майбутньому», – прокоментував Володимир Зеленський пожежу на Одещині, під час якої загинуло четверо дітей. — Офіс Президента (@APUkraine) 1 липня 2019 р.

Зазначимо, пожежа в приватному будинку в Одеській області, в результаті якого загинули четверо дітей, стався 1 липня. В 9:35 пожежа була ліквідована. Вік дітей і причини займання на даний момент встановлюються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сім'ями моряків, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці в листопаді минулого року. Під час зустрічі президент наголосив, що тримає ситуацію на контролі, а також нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права в цій справі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу ЗСУ Руслану Хомчаку взяти на особистий контроль розслідування катастрофи вертольота Мі-8.