ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський провів зустріч з сім'ями військовополонених моряків

Новини » Політика    14.06.2019 - 19:28
Зеленський провів зустріч з сім'ями військовополонених моряків
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський в ході зустрічі наголосив, що тримає ситуацію на контролі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сім'ями моряків, затриманих російськими силовиками в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це йдеться на сайті президента.

Під час зустрічі Зеленський підкреслив, що тримає ситуацію на контролі. Він також нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права в цій справі.

"Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків", - сказав Зеленський.

Також піднімалося питання підтримки сімей моряків, у тому числі забезпечення їх житлом. Крім того, йшлося про законопроект, який передбачає надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій. Зеленський підкреслив, що через недієздатність нинішньої Верховної ради прийняти цей документ на нинішньому етапі неможливо. Він переконаний, що законопроект розглянуть народні депутати вже нового скликання.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Верховної ради України Людмила Денісова в Москві запропонувала своїй колезі в РФ Тетяні Москальковой обговорити одночасне звільнення громадян двох країн, затриманих і засуджених на територіях Росії та України з мотивів, які одна із сторін вважає політичними.

Як відомо, 25 листопада 2018 року ЗС РФ і кораблі Берегової охорони прикордонної служби ФСБ із застосуванням зброї затримали три кораблі Військово-морських сил України і 24 члени їх екіпажів. 27 листопада суд РФ обрав запобіжний захід морякам у вигляді арешту.

Президент призначив голову Держприкордонслужби Зеленський призначив нове керівництво Нацгвардії
Новини України Володимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся