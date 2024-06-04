Зеленский: текущие недели будут определять все лето и во многом этот год

Глава государства рассказал, что дал несколько поручений насчет подготовки следующих заседаний Ставки и дальнейших решений.

Зеленский подчеркнул, что Украина видит угрозы и должна быть готова к ответному реагированию.

"Сейчас только начало июня, а уже именно такие недели, которые будут определять и все лето, и во многом этот год", - добавил президент.

По его словам, речь идет о саммите мира, отношений Украины с Евросоюзом, позициях на фронте, а также внутреннего производства.

Глава государства добавил, что Украина делает на каждом из этих направлений все, чтобы были результаты.