Зеленський: поточні тижні будуть визначати все літо і багато в чому цей рік

Глава держави розповів, що дав кілька доручень щодо підготовки наступних засідань Ставки та подальших рішень.

Зеленський підкреслив, що Україна бачить загрози і має бути готова до реагування у відповідь.

"Зараз лише початок червня, а вже саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік", - додав президент.

За його словами, йдеться про саміт миру, відносини України з Євросоюзом, позиції на фронті, а також внутрішнє виробництво.

Глава держави додав, що Україна робить на кожному з цих напрямків усе, щоб були результати.