США передадуть Україні 12 тисяч протитанкових і 1,4 тисячі зенітних комплексів

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що направить в Україну в рамках пакету військової допомоги 12000 протитанкових систем, 1400 зенітних систем, сотні безпілотників-камікадзе та іншу зброю для відбиття атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CNN .

Такий транш є доповненням до озброєння на суму 100 мільйонів доларів, обіцяного раніше із запасів США.

Таким чином загальна допомога Штатів Україні склала приблизно 1,7 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Вона включає 300 мільйонів доларів, схвалених тиждень тому в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено в оборонних підрядників для відправки до нашої країни.

У список зброї, переданої Україні, входять: