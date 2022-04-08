ru ua
Пт, 08 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США передадуть Україні 12 тисяч протитанкових і 1,4 тисячі зенітних комплексів

Новость на русском →
П'ятниця 08 квітня 2022 03:59
США передадуть Україні 12 тисяч протитанкових і 1,4 тисячі зенітних комплексів Фото: зенітна система Stinger (marines.mil)
Автор: Володимир Костирін

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що направить в Україну в рамках пакету військової допомоги 12000 протитанкових систем, 1400 зенітних систем, сотні безпілотників-камікадзе та іншу зброю для відбиття атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Такий транш є доповненням до озброєння на суму 100 мільйонів доларів, обіцяного раніше із запасів США.

Таким чином загальна допомога Штатів Україні склала приблизно 1,7 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Вона включає 300 мільйонів доларів, схвалених тиждень тому в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено в оборонних підрядників для відправки до нашої країни.

У список зброї, переданої Україні, входять:

  • Понад 1400 зенітних комплексів Stinger
  • Понад 5 тисяч протитанкових систем Javelin
  • Понад 7 тисяч інших протитанкових систем
  • Сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;
  • Понад 50 мільйонів патронів
  • 45 тисяч комплектів бронежилетів і касок
  • Ракетні системи з лазерним наведенням
  • Безпілотні повітряні системи Puma
  • Прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика
  • Послуги комерційних супутникових знімків

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен розповів про передачу Україні додаткового озброєння на 100 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Зброя з США Війна Росії проти України
NEWS
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі