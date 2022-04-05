США виділять Україні озброєння на 300 млн доларів, - Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін повідомив про виділення Україні нової великої партії озброєння. Сумарно Сполучені Штати направлять оборонного озброєння на 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони США.

Враховуючи запити української сторони, США віддає пріоритет постачанню безпілотників, протитанкових ракетних комплексів Javelin та переносних зенітних ракетних комплексів Stinger. Новий пакет допомоги передбачає укладання міністерством оборони США контрактів з виробниками, а не надання військової техніки безпосередньо із запасів Пентагону.

Остін підкреслив, що з 24 лютого 2022 року загальна сума зобов'язань США з надання допомоги в галузі безпеки склала понад 1,6 мільярда доларів.

Він також висловив обурення очевидними звірствами, скоєними російськими військами в Бучі та по всій Україні, і підтвердив зобов'язання США використовувати всі доступні інструменти для документування та обміну інформацією, щоб притягнути до відповідальності винних.