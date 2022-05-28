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Зеленський про постачання зброї: чекаю хороших новин наступного тижня

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Київ, Субота 28 травня 2022 21:55
Зеленський про постачання зброї: чекаю хороших новин наступного тижня Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Новини про постачання необхідної Україні зброї можуть з'явитися вже наступного тижня. Українські сили мають переважати противника технологічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Щодня працюємо над посиленням нашого захисту, це насамперед постачання зброї. Кожен день наближаємося до того, що наша армія буде перевершувати окупанта технологічно і ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів, від їх готовності дати Україні все необхідне для захисту нашої свободи. Я чекаю з цього приводу хороших новин вже наступного тижня", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков анонсував "приємні сюрпризи" у поставках західної зброї. При цьому він не став розкривати подробиці того, яку саме зброю отримає Україна.

Однак відомо, що деякі союзники зголосилися передати протикорабельні ракети "Гарпун" і пускові установки.

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