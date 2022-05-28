Зеленский о поставках оружия: жду хороших новостей на следующей неделе

Новости о поставках необходимого Украине оружия могут появиться уже на следующей неделе. Украинские силы должны превосходить противника технологично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Ежедневно работаем над усилением нашей защиты, это прежде всего поставки оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупанта технологично и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от наших партнеров, от их готовности дать Украине все необходимое для защиты нашей свободы. Я жду по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе", - отметил он.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников анонсировал "приятные сюрпризы" в поставках западного оружия. При этом он не стал раскрывать подробности того, какое именно оружие получит Украина.

Однако известно, что некоторые союзники вызвались передать противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки.

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