ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США прискорять доставку боєприпасів в Україну перед битвою на Донбасі

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 16 квітня 2022 15:57
США прискорять доставку боєприпасів в Україну перед битвою на Донбасі Фото: США прискорять доставку боєприпасів в Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США мають намір прискорити доставку українським силам великої кількості боєприпасів, зокрема артилерійських. Очікується, що найближчими днями на сході країни розгорнуться запеклі наземні бої проти російських сил вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Офіційний представник США заявив, що під час деяких запеклих боїв раніше українські сили зробили до тисячі артилерійських пострілів на день.

У той час як Сполучені Штати постачають Україні 18 155-мм гаубиць і 40 тисяч артилерійських снарядів в рамках нової допомоги в області безпеки, про яку адміністрація президента Джо Байдена оголосила на цьому тижні, навіть цей обсяг може бути витрачений протягом декількох днів, що підвищує ймовірність виснаження сил України, сказав чиновник.

У США вважають, що ймовірна стратегія Росії полягає в тому, щоб перекинути зброю і війська в Східну Україну з позицій на півночі, а потім оточити і відрізати знаходяться там Сили України, сказав чиновник.

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі проводять щоденні телефонні переговори з колегами в регіоні, щоб спонукати їх якомога швидше відправити більше зброї і предметів постачання в Україну.

Раніше на цьому тижні Пентагон прийняв керівників восьми найбільших військових підрядників, щоб з'ясувати, як швидше озброїти Україну.

Обговорення за круглим столом, яке провела заступник міністра оборони Кетлін Хікс, було зосереджено на завданнях Пентагону продовжувати постачати Україну зброєю, а також мати можливість підтримувати боєготовність збройних сил США і підтримувати оборону союзників.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв