Зеленский посмертно наградил орденами журналистов Лалликана и Гузенко посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня работников радио, телевидения и связи наградил орденами посмертно французского журналиста Антони Лалликана и украинского фотографа Константина Гузенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины, где опубликован указ .

Отмечается, что награждение орденами проводится "за весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные во время освещения событий полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, многолетний добросовестный труд".

Французского журналиста из агентства "Hans Lucas" Антони Лалликана наградили орденом "За заслуги" III степени посмертно. Аналогичный орден получил погибший фотограф Константин Гузенко.

Также орденами "За заслуги" III степени наградили посмертно сотрудников телеканала "Freedom" - журналистку Елену Губанову и оператора Евгения Кармазина. Кроме них, государственную награду получили тяжело раненые российскими дронами журналист Александр Колычев и фотограф издания Kyiv Independent Григорий Иванченко.

Орденом "За заслуги" III степени отметили также некоторых других украинских и иностранных сотрудников СМИ. Среди них - фотограф издания "Телеграф" Ян Доброносов. А радиоведущей "Радио ROKS" Наталье Сотник дали орден княгини Ольги III степени.