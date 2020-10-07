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Зеленський розпочав візит до Великої Британії

Середа 07 жовтня 2020 11:25
Зеленський розпочав візит до Великої Британії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії. Він має провести низку зустрічей.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський під час візиту зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та із герцогом та герцогинею Кембриджськими.

"У межах візиту глава держави проведе переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство", - йдеться у повідомленні.

Також сторони підпишуть низку інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки.

Крім того, у українського лідера запланована зустріч зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером лондонського Сіті Вільямом Расселом. Також Володимир Зеленський відвідає Лондонську фондову біржу та зустрінеться з британськими інвесторами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський та його дружина Олена відвідають з офіційним візитом Великобританію.

Також РБК-Україна писало, що Великобританія зацікавлена в тому, щоб ділитися з Україною військовими технологіями, досвідом і бути партнером.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, на які результати розраховує Україна у двосторонній співпраці з Великобританією після візиту Зеленського в Лондон.

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