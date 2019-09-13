Зеленський анонсував візит до Естонії

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський планує відвідати Естонію вже в жовтні

Президент України Володимир Зеленський планує в жовтні цього року здійснити офіційний візит до Естонії. Про це глава держави заявив під час зустрічі з президентом Естонії, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, офіційний візит до Талліна може відбутися вже у жовтні. Під час візиту президент планує перейняти досвід Естонії в модернізації уряду, діджиталізації та кіберзахисті.

"Наступного місяця я планую відвідати Таллін з офіційним візитом, в жовтні. І я хочу особисто вам подякувати за цю пропозицію. Впевнений, що в ході мого візиту ми зможемо перейняти естонський досвід в модернізації уряду, діджиталізації і кіберзахисту. Дякую, що в цих питанням ви готові поділитися з нами досвідом", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше повдомлялося, що президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 вересня, розпочне візит до Сполучених Штатів Америки для участі в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Також Зеленський повинен зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, Зеленський розповів коли зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами глави держави, зустріч з Путіним відбудеться в рамках саміту в нормандському форматі в Парижі.