Зеленський відвідає Латвію 16 жовтня

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що під час візиту Зеленський проведе зустріч з президентом Латвії Егілсом Левітсом, прем'єр-міністром Кришьянісом Каріньшем і спікером парламенту Інаром Мурнієце.

Також Володимир Зеленський у Ризі зустрінеться з представниками української громади в Латвії.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що під час візиту в США Володимир Зеленський зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кислиным, у якого конфіскували "гроші Януковича".

Також Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні не вирішить ситуацію на Донбасі. Він зазначив, що якщо говорити про людей і території, то перший пріоритет - це люди, другий - території.

Раніше повідомлялося, що Зеленський обговорив питання розслідування авіакатастрофи МН17 з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком. Напередодні нідерландський парламент ухвалив рішення про проведення додаткового розслідування у справі МН17, в якому планують вивчити роль України в питанні закриття повітряного простору над Донбасом.