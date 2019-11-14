Питання Криму не буде обговорюватися на нормандській зустрічі, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За його словами, для цих переговорів є інші майданчики

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що питання анексованого Росією Криму не буде обговорюватися на майбутніх переговорах у "нормандському форматі". Про це він сказав в інтерв'ю BBC News.

За його словами, для цих переговорів є інші майданчики.

"Нормандські переговори не стосуються Криму. Крим обговорюється в інших форматах. Одним з таких форматів служить трибуна Організації Об'єднаних Націй", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше глава зовнішньополітичного відомства заявив, що Київ допускає можливість виходу з мінських домовленостей. Пристайко зазначив, що таке рішення може бути прийнято, якщо цей процес буде йти нескінченно". Він додав, що перший крок до такого рішення може бути зроблений після нормандського саміту.

Також Пристайко заявив, що всі передумови для "нормандської зустрічі" виконані, але дату ще вибирають. За його словами, позиція російської сторони каже, що вона готується до зустрічі.

У "Слуги народу" допускають, що нормандська зустріч може відбутися в грудні. За словами представника Кабінету міністрів у парламенті Ірини Верещук, всі лідери "нормандської четвірки", крім Росії, вже готові до зустрічі.