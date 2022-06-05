Зеленський відвідав передові позиції в Запорізькій області

Президент Володимир Зеленський в ході робочого візиту відвідав передові позиції українських військових в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Також повідомляється, що загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання.

"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Спасибі кожному і кожній. Хочу побажати здоров'я вам і вашим підтримуючим вас сім'ям. Бережіть себе!",- зазначив він.

Повідомляється, що Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краї оборони, а також вручив військовим нагороди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вперше з початку повномасштабного російського вторгнення вирушив з візитом до Запоріжжя.

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