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Зеленський відвідав передові позиції в Запорізькій області

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Запорізька область, Неділя 05 червня 2022 21:13
Зеленський відвідав передові позиції в Запорізькій області Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Президент Володимир Зеленський в ході робочого візиту відвідав передові позиції українських військових в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краї оборони, а також вручив військовим нагороди.

"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Спасибі кожному і кожній. Хочу побажати здоров'я вам і вашим підтримуючим вас сім'ям. Бережіть себе!",- зазначив він.

Також повідомляється, що загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вперше з початку повномасштабного російського вторгнення вирушив з візитом до Запоріжжя.

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Володимир Зеленський Запорожская область
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