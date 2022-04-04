ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський відвідав Бучу, де відбулися масові вбивства мирних жителів

Новость на русском →
Буча, Понеділок 04 квітня 2022 15:56
Зеленський відвідав Бучу, де відбулися масові вбивства мирних жителів Фото: Володимир Зеленський (bbc.com)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу Київської області, де ознайомився з наслідками злочинів російських окупантів. Він також поспілкувався з місцевими жителями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.

Глава держави оглянув дорогу зі знищеною російською технікою і поговорив з жителями, які залишилися в місті. Також Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини і геноцид в Україні.

Нагадаємо, 2 квітня українські військові та правоохоронці розпочали зачистку міста Буча, який раніше окупували російські військові.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що зі звільнених від російських загарбників районів Київської області вивезли тіла 410 цивільних.

Володимир Зеленський прокоментував масові вбивства цивільних у Бучі і закликав Захід посилити санкції проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Буча Війна Росії проти України
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні