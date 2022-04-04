Зеленський відвідав Бучу, де відбулися масові вбивства мирних жителів
Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу Київської області, де ознайомився з наслідками злочинів російських окупантів. Він також поспілкувався з місцевими жителями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.
Глава держави оглянув дорогу зі знищеною російською технікою і поговорив з жителями, які залишилися в місті. Також Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини і геноцид в Україні.
Нагадаємо, 2 квітня українські військові та правоохоронці розпочали зачистку міста Буча, який раніше окупували російські військові.
Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що зі звільнених від російських загарбників районів Київської області вивезли тіла 410 цивільних.
Володимир Зеленський прокоментував масові вбивства цивільних у Бучі і закликав Захід посилити санкції проти Росії.
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