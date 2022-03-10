Зеленський доручив підготувати програми відновлення зруйнованих міст

"Після війни, після нашої перемоги ми відновимо все, що зруйновано дуже швидко і дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма. Я вже доручив уряду почати розробку - Чернігів, Суми, Охтирка, Житомир, Ізюм і Маріуполь, і всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло, не будуть бачити і сліду російського вторгнення", - заявив він.