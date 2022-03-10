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Зеленский поручил подготовить программы восстановления разрушенных городов

Автор: Александр Мороз

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить программы восстановления всех разрушенных из-за войны России против Украины городов. По его словам, над проектами будут трудиться лучшие архитекторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"После войны, после нашей победы мы восстановим все, что разрушено очень быстро и очень качественно. Для каждого города, которое пострадало, будет создана специальная государственная программа. Я уже поручил правительству начать разработку - Чернигов, Сумы, Ахтырка, Житомир, Изюм и Мариуполь, и все наши прекрасные города, в которые пришло зло, не будут видеть и следа российского вторжения", - заявил он.

Напомним, сегодня Зеленский подписал закон о конфискации российского имущества в Украине.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины