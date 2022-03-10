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Зеленський підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні

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Київ, Четвер 10 березня 2022 13:59
Зеленський підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким Росія та її резиденти можуть втратити майно на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіційний вебпортал парламенту.

Зеленський підписав закон про засади примусового вилучення в Україні об'єктів власності РФ та її резидентів. Верховна Рада ухвалила документ 3 березня.

Ініціювали законопроект представники всіх депутатських фракцій і груп, окрім ОПЗЖ. Примусове вилучення об’єктів права власності Росії та її резидентів здійснюватиметься з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації.

Рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів прийматиме РНБО. Це рішення потім буде введене в дію указом глави держави. Натомість проект рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності росіян заздалегідь підготує Кабмін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про очікування конкретного сигналу щодо вступу України до ЄС.

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