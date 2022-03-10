Зеленський підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні
Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким Росія та її резиденти можуть втратити майно на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіційний вебпортал парламенту.
Зеленський підписав закон про засади примусового вилучення в Україні об'єктів власності РФ та її резидентів. Верховна Рада ухвалила документ 3 березня.
Ініціювали законопроект представники всіх депутатських фракцій і груп, окрім ОПЗЖ. Примусове вилучення об’єктів права власності Росії та її резидентів здійснюватиметься з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації.
Рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів прийматиме РНБО. Це рішення потім буде введене в дію указом глави держави. Натомість проект рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності росіян заздалегідь підготує Кабмін.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про очікування конкретного сигналу щодо вступу України до ЄС.
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