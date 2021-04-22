Санкції РНБО через контрабанду: в список потрапили п'ять колишніх співробітників митниці

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію другий пакет санкцій проти 13 громадян за контрабанду. В список потрапили п'ять колишніх співробітників митниці.

Йдеться про:

Володимира Полуситка - колишнього головного державного інспектора ВМО №1 митного поста Городок.

Дениса Амінєва - екс-працівника Одеської митниці. У серпні 2018 року був заарештований у справі про привласнення контейнерів із нерозмитненим товаром на суму близько 154 млн гривень. За місяць вийшов із-під варти під заставу.

Михайла Грібанова - колишнього керівника Одеської митниці. У травні минулого року його нібито затримали за підозрою в отриманні хабаря, однак сам Грібанов цю інформацію спростував. Незабаром він був звільнений із посади, у Мінфіні пояснили таке рішення"неефективністю роботи".

Олега Богданова - раніше займав керівні посади на Київській та Одеській митницях.

Юрія Дворака - колишнього начальника Київської митниці.

Санкції щодо них введені на три роки.

Згідно з указом, зокрема, передбачається блокування активів; повне припинення торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу.