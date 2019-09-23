Зеленський доручив взяти на контроль розслідування смертельних ДТП

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів взяти на контроль розслідування смертельних дорожньо-транспортних пригод в Одеській і Житомирській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За повідомленням Офісу президента, Зеленський зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків.

"Президент України Володимир Зеленський висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих в масштабних смертельних ДТП в Одеській і Житомирській області, які відбулися в останні дні. Глава держави доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Зеленський зазначив Кабміну на необхідність включити безпеку пасажирських перевезень до першочергових пріоритетів своєї роботи.

Нагадаємо, увечері 22 вересня в селі Пилиповичі, Житомирської області сталося ДТП між вантажівкою і автобусом. В результаті аварії загинули 9 людей, 10 отримали поранення. Поліція затримала водія вантажівки.

В Одеській області 21 вересня відбулося подібне дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка в'їхала у переповнену маршрутку, в результаті чого загинули 9 осіб. В результаті попереднього розслідування винуватцем ДТП став водій вантажівки.