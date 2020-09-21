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Президент схвалив підвищення надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 22:07
Президент схвалив підвищення надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким для людей з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд підвищать вдвічі. Документ вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ посилює соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом підвищення рівня державної підтримки.

Зокрема, передбачається, що підвищення зазначеної надбавки буде поетапним і вона збільшиться наступним чином:

  • особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з січня 2021 року з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а з січня 2022-го - до 200%;
  • особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи з 50% до 100%.

Крім того, одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - з 15% до 75%.

Законом надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А встановлюється на таку дитину до 6 років у розмірі:

  • 150% прожиткового мінімуму для дітей до 6 років;
  • 200% прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

А надбавка на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років збільшується до:

  • 150% прожиткового мінімуму для дітей у віці від 6 до 18 років;
  • 200% прожиткового мінімуму для дітей у віці від 6 до 18 років.

Нагадаємо, 2 вересня ВР ухвалила у другому читанні відповідний законопроект.

Крім того, в Україні хочуть дозволити дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що мають інвалідність, жити у прийомних сім'ях до 23 років; Рада прийняла відповідний законопроект №3594 за основу в першому читанні.

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