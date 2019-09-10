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У Зеленського готують нові зміни до Конституції

Новини » Політика    10.09.2019 - 11:18
У Зеленського готують нові зміни до Конституції
Фото: Федір Веніславський (РБК-Україна)

У Зеленського готують зміни щодо прав людини і децентралізації

Команда президента України Володимира Зеленського готує нові зміни до Конституції, які будуть стосуватися прав людини і децентралізації. Про це заявив представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, готується ряд змін до Конституції, які виведут її "на більш якісний рівень".

"Першочергові зміни ми всі подали, а далі будуть усунені всі протиріччя й недоліки, які заважають нормально працювати органам влади. Суттєву увагу буде приділено правам людини. Також проблемам децентралізації і проблемам територіального устрою ", - заявив Веніславський.

Він також зазначив, що 7 поданих до КСУ законопроектів є першочерговими.

"Одна зі складових - це конституційна реформа. Ці зміни, які були направлені до Конституційного суду для отримання висновку, мають невідкладне значення для того, щоб усунути деякі проблеми. Що стосується системної зміни Конституції, комісія буде працювати і над цими питаннями, і над процедурою імпічменту в тому числі. Скажімо так, комісія з правової реформи буде займатися вирішенням тих питань, які за 25 років так і не були вирішені", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України підтримала за основу і в цілому закон про імпічмент президента. Згідно з документом, ця процедура буде ініціюватися більшістю народних депутатів, рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті депутатів від конституційного складу Ради.

Відзначимо, за словами Веніславського, у разі початку процедури імпічменту в парламенті буде створено спеціальний вид Тимчасової слідчої комісії.

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