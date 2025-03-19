Зеленский обсудил с Трампом вопрос систем Patriot, - Белый дом

По словам Левитт, президент Зеленский во время сегодняшнего разговора поблагодарил президента США за всю поддержку американского народа, особенно за ракеты Javelin, которые первыми предоставил именно президент Трамп.

Пресс-секретарь сообщила, что лидеры Украины и Америки продолжают работать вместе, чтобы прекратить войну в Украине. Она также подчеркнула, что долговременный мир может быть достигнут под председательством президента Трампа.

В свою очередь Трамп, по ее словам, отметил, что полностью поддерживает позицию президента Украины. Левитт заявила, что лидеры также обсудили необходимость прекращения войны в связи с изменением ситуации на фронте.

Зеленский вновь подчеркнул важность защиты гражданского населения с помощью ракетных систем Patriot, на что Трамп ответил согласием вернуться к этому вопросу, в частности с учетом тех ресурсов, которые есть в распоряжении европейских стран.