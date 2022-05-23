Зеленський попросив світ допомогти з поверненням депортованих РФ українців

Проблема депортації українців на територію Росії є дуже складною і потребує практичного вирішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського в Українському Домі в Давосі.
"Є ще одне питання. Я поки не бачу практичного рішення. Біля 500 тисяч людей були депортовані на територію РФ або окуповані частини Донбасу. Таких випадків дуже багато. Ми зверталися і до Червоного Хреста, і до ООН. Вони шукають цих людей", - заявив голова української держави.
Він додав, що у депортованих людей забрали паспорти, телефони тощо. Ця проблема стає глобальною і формат рішення цього питання поки не знайдений.
"Я хотів би звернути увагу міжнародної спільноти до цього питання. Хотілося б повернути цих людей, хоча б отримати інформацію, де вони та чи живі", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступив перед учасниками Світового економічного форуму у Давосі. Глава держави закликав світ "не чекати на фатальні постріли", а ввести проти Росії максимально жорсткі санкції.
Також ми писали, що, за словами Зеленського, війна з Росією закінчиться перемогою України, оскільки в українського народу немає іншого виходу.
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