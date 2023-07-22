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Зеленский попросил Столтенберга срочно созвать Совет Украина-НАТО

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и попросил его срочно созвать Совет Украина-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы "зернового коридора", - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что в сотрудничестве с Альянсом Украина перешла на новый, более высокий уровень - уровень Совета Украина-НАТО.

"И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис с безопасностью в Черном море мы можем преодолеть", - сообщил глава государства.

Напомним, сегодня в ходе переговоров Зеленский и Столтенберг также обсудили дальнейшие действия по интеграции Украины в Альянс.

Выход России из "зернового соглашения"

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна выходит из "зернового соглашения", позволяющего экспортировать украинское продовольствие по Черному морю. Чиновник посетовал, что требования РФ якобы не выполняются.

В ответ на подобные действия президент Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт без участия России. В Кабмине разрабатывают детальный план зерновых перевозок.

При этом турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Он хочет обсудить продление "зернового соглашения".

После чего Эрдоган пообщался о "зерновом соглашении" с украинским президентом.

Зеленский рассказал, что во время разговора с Эрдоганом он также поблагодарил его за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО.

Кроме этого, украинский лидер попросил Эрдогана способствовать возвращению украинских заключенных, в частности крымских татар.

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Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг