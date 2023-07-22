Зеленський попросив Столтенберга терміново скликати Раду Україна-НАТО

Український президент Володимир Зеленський провів перемовини з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та попросив його терміново скликати Раду Україна-НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.
"Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи "зернового коридору", - розповів Зеленський.
Він нагадав, що у співпраці з Альянсом Україна перейшла на новий, вищий рівень - рівень Ради Україна-НАТО.
"І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати", - повідомив глава держави.
Нагадаємо, сьогодні під час переговорів Зеленський та Столтенберг також обговорили подальші дії щодо інтеграції України в Альянс.
Нагадаємо, на цьому тижні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна виходить із "зернової угоди", яка дозволяє експортувати українське продовольство Чорним морем. Чиновник поскаржився, що вимоги РФ нібито не виконують.
У відповідь на такі дії президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт без участі Росії. Наразі у Кабміні розробляють детальний план зернових перевезень.
При цьому турецький президент Реджеп Ердоган вчора заявив, що планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Він хоче обговорити продовження "зернової угоди".
Після чого Ердоган поспілкувався про "зернову угоду" з українським президентом.
Зеленський розповів, що під час розмови з Ердоганом він також подякував йому за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та принципову позицію Туреччини щодо членства України в НАТО.
Крім цього український лідер попросив Ердогана сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.