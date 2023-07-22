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Зеленський попросив Столтенберга терміново скликати Раду Україна-НАТО

Фото: український президент Володимир Зеленський та Генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів перемовини з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та попросив його терміново скликати Раду Україна-НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

"Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи "зернового коридору", - розповів Зеленський.

Він нагадав, що у співпраці з Альянсом Україна перейшла на новий, вищий рівень - рівень Ради Україна-НАТО.

"І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати", - повідомив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні під час переговорів Зеленський та Столтенберг також обговорили подальші дії щодо інтеграції України в Альянс.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, на цьому тижні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна виходить із "зернової угоди", яка дозволяє експортувати українське продовольство Чорним морем. Чиновник поскаржився, що вимоги РФ нібито не виконують.

У відповідь на такі дії президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт без участі Росії. Наразі у Кабміні розробляють детальний план зернових перевезень.

При цьому турецький президент Реджеп Ердоган вчора заявив, що планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Він хоче обговорити продовження "зернової угоди".

Після чого Ердоган поспілкувався про "зернову угоду" з українським президентом.

Зеленський розповів, що під час розмови з Ердоганом він також подякував йому за плідну зустріч у Стамбулі 7 липня та принципову позицію Туреччини щодо членства України в НАТО.

Крім цього український лідер попросив Ердогана сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар.

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Володимир ЗеленськийНАТОЄнс Столтенберг