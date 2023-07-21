Зеленский и Эрдоган обсудили "зерновое соглашение"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нurriyet.

Зеленский рассказал, что во время разговора с Эрдоганом он поблагодарил его за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО.

"Мы скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Разблокирование "зернового коридора" является абсолютным приоритетом", – написал Зеленский.

Также он рассказал, что попросил Эрдогана содействовать возвращению украинских заключенных, в том числе крымских татар.

В то же время, как пишет Нurriyet, Эрдоган заявил, что его страна прилагает интенсивные усилия для того, чтобы воцарился мир.

Отметим, что переговоры Зеленского с Эрдоганом состоялись после выхода России из "зернового соглашения", в котором участвовала и Анкара.

Выход России из "зернового соглашения"

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна выходит из "зернового соглашения", которое позволяет экспортировать украинскую продовольствие по Черному морю. Чиновник посетовал, что требования РФ якобы не выполняются.

В ответ на такие действия президент Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт без участия России. В Кабмине разрабатывают детальный план зерновых перевозок.

При этом Эрдоган сегодня заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Он хочет обсудить продление "зернового соглашения".

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