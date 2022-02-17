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Кремль підтвердив. Був запит на зустріч Путіна і Зеленського, але цього мало

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Москва, Четвер 17 лютого 2022 11:47
Кремль підтвердив. Був запит на зустріч Путіна і Зеленського, але цього мало Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі підтвердили, що Київ неодноразово пропонував зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Однак, в Росії хочуть знати мету переговорів.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

У Путіна офіційно підтвердили, що такі запити були.

"Київ неодноразово пропонував зустріч Путіна та Зеленського, але ніколи не говорив, навіщо саме", - заявив Пєсков.

Позиція Зеленського

Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що неодноразово пропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести зустріч.

Президент України заявив, що дипломатія розпочнеться, коли "ми сядемо за стіл переговорів". Він заявив про готовність до "будь-якого формату" переговорів.

Чи буде зустріч у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував Путіну та Зеленському тристоронню зустріч у Стамбулі. Рішення за російським лідером, українська вже погодилася.

Зеленський зазначив, що були різні запити до адміністрації Путіна щодо ситуації біля кордонів. За його словами, "Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі".

"Телефонної розмови ніхто не підтверджує. Так само, як і іншим. Багато країн пропонують свої майданчики, ми зацікавлені, я жодній країні не відмовив. Окрім цього, і ми самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах домовленостей, розмови з РФ", - додав президент України.

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