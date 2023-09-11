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Зеленский предупредил Запад о проблемах с беженцами в случае сокращения помощи Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Свертывание помощи Украине не только продолжит войну в Украине, но и создаст "риски для Запада на его собственном подворье" в контексте украинских беженцев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Economist.

Он отметил, что украинцы вообще "вели себя хорошо" и "очень благодарны" тем, кто их приютил", и "они не забудут той щедрости". Но при этом "невозможно предсказать", как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страну покинут.

Украинский президент уверен, что это не было бы "хорошей историей" для Европы, если бы она "загнала этих людей (беженцев из Украины, - ред.) в угол".

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, количество украинцев, находящихся за границей, в первом квартале 2023 года будет составлять 9 млн человек. Возвращение может начаться не раньше следующего года. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года за границей будут оставаться 5,9 млн украинцев.

Кроме того, по данным Центра мониторинга внутренних перемещений, число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во всем мире выросло на 20% и достигло рекордных 71,1 млн человек в прошлом году, в частности, из-за вторжения РФ в Украину.

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Беженцы