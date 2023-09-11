Зеленський попередив Захід про проблеми з біженцями у разі скорочення допомоги Україні

Він зазначив, що українці загалом "поводилися добре" і "дуже вдячні" тим, хто їх прихистив", і "вони не забудуть тієї щедрості". Але при цьому "неможливо передбачити", як відреагують мільйони українських біженців у європейських країнах на те, що їхню країну покинуть.

Український президент впевнений, що це не було б "хорошою історією" для Європи, якби вона "загнала цих людей (біженців з України, - ред.) у кут".

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, кількість українців, які перебувають за кордоном, у першому кварталі 2023 року становитиме 9 млн осіб. Повернення може розпочатися не раніше наступного року. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року за кордоном залишатимуться 5,9 млн. українців.

Крім того, за даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень, число внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у всьому світі зросло на 20% і досягло рекордних 71,1 млн осіб минулого року, зокрема, через вторгнення РФ в Україну.