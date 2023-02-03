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Когда украинцы начнут возвращаться из-за границы: НБУ ухудшил прогноз на ближайшие годы

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 14:00
Когда украинцы начнут возвращаться из-за границы: НБУ ухудшил прогноз на ближайшие годы Фото: Фото: украинцы не вернутся домой в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество украинцев, находящихся за границей, в первом квартале 2023 года составит 9 млн. человек. Возврат может начаться не раньше следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2023 года).

Как отмечается в отчете, на протяжении лета и начала осени 2022 года настрой мигрантов на возвращение увеличивался. Но удары по инфраструктуре, вызвавшие перебои с э/э, а также наступление холодов, негативно повлияли на их склонность как можно быстрее вернуться.

Когда украинцы начнут возвращаться из-за границы: НБУ ухудшил прогноз на ближайшие годы

В то же время, значительной активизации выездов не произошло. "Вероятно, большинство тех, кто хотел уехать, в том числе из-за опасений сложной зимы, уже вне Украины, а другие определенным образом адаптировались", - отмечают в НБУ.

По прогнозу, вследствие сохранения высоких рисков безопасности и проблем с энергоснабжением в течение 2023 года количество мигрантов за пределами Украины будет оставаться высоким. По мере ослабления этих рисков возвращение оживится, вместе с тем могут несколько активизироваться и выезды после отмены военного положения с целью объединения семей.

"Чистый возврат мигрантов начнется только в 2024-2025 годах, но будет меньше, чем прогнозировалось ранее", - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, в конце 2025 года за границей будут оставаться 5,9 млн. украинцев.

Напомним, в октябре НБУ прогнозировал, что в конце 2024 года за границей будут находиться около 5 млн украинцев.

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