Зеленский предупредил украинцев: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"

Он напомнил, что прошло только два дня 2023 года, а украинские силы ПВО сбили уже более 80 иранских дронов, которые россияне запустили по нашей стране.

"В ближайшее время это количество может вырасти, потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать - и сделаем все, - чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил за успешную защиту неба воздушные командования "Центр", "Юг" и "Восток".

"А особенно - бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск. Спасибо, конечно, пилотам наших истребителей и бойцам мобильных огневых групп", - добавил глава государства.