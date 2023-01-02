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Зеленский предупредил украинцев: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты хотят снова ударить иранскими дронами-камикадзе Shahed по Украине. Они планируют длительную атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он напомнил, что прошло только два дня 2023 года, а украинские силы ПВО сбили уже более 80 иранских дронов, которые россияне запустили по нашей стране.

"В ближайшее время это количество может вырасти, потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать - и сделаем все, - чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил за успешную защиту неба воздушные командования "Центр", "Юг" и "Восток".

"А особенно - бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, а также воинов 39-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск. Спасибо, конечно, пилотам наших истребителей и бойцам мобильных огневых групп", - добавил глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что 2 января ночью украинские силы ПВО 29 вражеских дронов-камикадзе и одну ракету.

Также мы писали, что, по словам экс-начальника пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислава Селезнева, российские атаки дронами могут продолжаться, пока все БПЛА из новой партии не закончатся.

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