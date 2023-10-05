Зеленский предупредил, что зимой по Украине "будет много атак"

Ближайшей зимой ожидается "много атак" по Украине российскими ракетами и иранскими дронами. Потому Украина нуждается в защите.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий журналистам в Гранаде (Испания).

"Важно, чтобы Украина имела защиту на зиму, потому что зимой у нас будет много атак с разных сторон, разных видов российских ракет, включая иранские дроны", - сказал он журналистам перед саммитом.

Кроме защиты Украины, по мнению Зеленского, главная задача - сохранить единство в Европе.

"И я говорю не только о странах ЕС, во всей Европе. Я думаю, что это самая большая проблема, потому что Россия будет атаковать посредством информационной дезинформации, посредством фейков", - сказал президент.

Поездка Зеленского в Испанию

В четверг, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Испанию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Президент уже успел провести встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, в ходе которой они обсудили новый пакет помощи Украине. В частности, в новом пакете помощи Испании Украине - дополнительные средства ПВО, артиллерия и антидроновые системы.