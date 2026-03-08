ua en ru
Главная » Новости » В мире

Дональд Трамп сделал заявление о возможной поддержке Ирана Россией

02:40 08.03.2026 Вс
2 мин
При этом, никаких официальных данных на этот счет нет
aimg Никончук Анастасия
Дональд Трамп сделал заявление о возможной поддержке Ирана Россией Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции прокомментировал информацию о возможной поддержке Ирана Россией на фоне американо-израильской операции на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Читайте также: Трамп проявлял интерес к идее разместить войска США в Иране, - NBC News

Реакция Трампа на вопрос о России

Журналисты спросили президента, известно ли ему о том, что Москва каким-либо образом поддерживает Иран. Трамп ответил: "не имеет никаких оснований так считать".

Он добавил, что даже если Россия и передает Ирану какую-либо информацию, "они не очень хорошо выполняют свою работу, поскольку Иран не слишком хорошо справляется".

О возможной информации и перегрузке

Президент отметил, что Россия может предоставлять Ирану "всю информацию, которую хочет", однако подчеркнул, что те, кто ее получает, "перегружены".

По мнению Трампа, это снижает эффективность поддержки.

О мощи американской армии

Дональд Трамп подчеркнул мощь вооруженных сил США, заявив: "У нас лучшая армия на Земле. Я построил ее во время своего первого срока. К сожалению, я вынужден использовать ее сейчас".

Таким образом, глава государства подтвердил готовность США действовать самостоятельно, независимо от возможной поддержки третьих стран.

Напоминаем, что Россия официально выразила поддержку Ирану в конфликте с Израилем и назвала действия западных стран в этой ситуации несправедливыми, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Отметим, что в ночь на 8 марта Иран ожидает "очень серьезный удар" со стороны США и Израиля, о чем президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

