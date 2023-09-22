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Зеленский пообещал освобождение Бахмута и еще двух ключевых городов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные освободят Бахмут Донецкой области и два других ключевых украинских города от российской оккупации. Украина имеет очень комплексный план.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне, которого цитирует CNN.

"Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города", - заявил Зеленский.

При этом глава государства не назвал о каких именно еще двух ключевых населенных пунктах идет речь.

"Я не скажу вам, какие города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень комплексный план", - отметил Зеленский.

Важность освобождения Бахмута

Напомним, что бои Бахмут Донецкой области продолжались более восьми месяцев. Оккупантам удалось захватить город в конце мая этого года за счет наемников "Вагнера", положив за город десятки тысяч российских военных.

Сейчас город оккупирован, но украинские воины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Нашим бойцам удается продвигаться на южном фланге Бахмута. Также для освобождения города важными стали освобождение населенных пунктов Андреевка и Клещеевка Донецкой области.

Кроме того, ВСУ уже удалось установить огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка, что даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДонецкая областьБахмутВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ