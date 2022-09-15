RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський пообіцяв відповісти окупантам за ракетні удари по Кривому Рогу

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Удари по Кривому Рогу не допоможуть морально-психологічному стану російських військових після розгрому під Харковом. Окупантів чекає відповідь за терористичні дії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він зазначив, що військові РФ зрозуміли, що їхнє командування бездарне.

"Це ще одна причина, чому Росія програє. Програє не тільки цю війну, а саму історію. Історію пишуть люди, нелюди - ніколи. Негідники, які втекли з поля бою, які намагаються нашкодити звідкись там здалеку... Терористами ви залишитеся, яких будуть соромитися їхні власні онуки", - заявив Зеленський.

Він подякував усім, хто долучився до ліквідації наслідків ударів.

"Відповімо терористам на кожну їхню підлість, на кожну ракети, на кожен снаряд. Ми це можемо", - сказав президент.

Як повідомлялося, в середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетний удар по Кривому Рогу. Обстріл вівся з використанням ракет Х-101 з літака Ту-95МС.

Також ми писали, що в результаті ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області вдень 14 вересня у місті виникли проблеми з водопостачанням через пошкодження дамби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський