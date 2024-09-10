ua en ru
Вт, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский "помощникам" Путина: на каждую ракету и дрон неизбежно будет ответ

Вторник 10 сентября 2024 20:32
UA EN RU
Зеленский "помощникам" Путина: на каждую ракету и дрон неизбежно будет ответ Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад от Главного управления разведки и Службы внешней разведки Украины. Приоритет Украины - это абсолютный мир.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, в ходе докладов ГУР и Службы внешней разведки подробно обсуждались вопросы имеющихся для Украины возможностей, а также угроз.

"Мы видим – какие шаги планируют в Москве, мы будем действовать соответственно – именно так жестко, как это нужно ради Украины. И хочу сказать сейчас всем в мире, кто до сих пор хочет как-то помогать Путину, мы все сделаем не просто для защиты своего государства и людей, а для реальной консолидации мира ради сильных ответов на разжигание войны или любую попытку продолжать войну", - заявил президент.

Он отметил, что сейчас абсолютный приоритет Украины – это справедливый мир.

"На каждую ракету, на каждый дрон, и на все вражеские шаги, на каждую попытку сделать эту войну длиннее и жестче - неизбежно будет ответ мира. Мы обеспечим необходимое единство мира - как бы это ни было нам сложно", - подчеркнул он.

"Формула мира" Зеленского

В начале июня в Швейцарии состоялся саммит мира по "формуле мира" Зеленского, с участием 100 стран и организаций. До конца года Украина планирует провести второй саммит в Саудовской Аравии.

Также в конце августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в сентябре он хочет представить президенту США Джо Байдену план победы Украины в войне с Россией .

По словам Зеленского, Украина будет "удерживать" захваченную территорию в Курской области, ведь она является неотъемлемой частью его "плана победы" по завершению войны. Он представит это предложение международным партнерам, в том числе США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Деньги на армию, тяжелая зима и работа с партнерами. Главное из пресс-конференции Шмыгаля
Деньги на армию, тяжелая зима и работа с партнерами. Главное из пресс-конференции Шмыгаля
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление