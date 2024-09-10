Зеленский "помощникам" Путина: на каждую ракету и дрон неизбежно будет ответ

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, в ходе докладов ГУР и Службы внешней разведки подробно обсуждались вопросы имеющихся для Украины возможностей, а также угроз.

"Мы видим – какие шаги планируют в Москве, мы будем действовать соответственно – именно так жестко, как это нужно ради Украины. И хочу сказать сейчас всем в мире, кто до сих пор хочет как-то помогать Путину, мы все сделаем не просто для защиты своего государства и людей, а для реальной консолидации мира ради сильных ответов на разжигание войны или любую попытку продолжать войну", - заявил президент.

Он отметил, что сейчас абсолютный приоритет Украины – это справедливый мир.

"На каждую ракету, на каждый дрон, и на все вражеские шаги, на каждую попытку сделать эту войну длиннее и жестче - неизбежно будет ответ мира. Мы обеспечим необходимое единство мира - как бы это ни было нам сложно", - подчеркнул он.