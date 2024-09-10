Зеленський "помічникам" Путіна: на кожну ракету і дрон неминуче буде відповідь
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді від Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки України. Наразі пріоритет України - це абсолютний мир.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
За словами Зеленського, під час доповідей ГУР та Служби зовнішньої розвідки було детально обговорено питання наявних для України можливостей, а також загроз.
"Ми бачимо - які кроки планують в Москві, ми будемо діяти відповідно - саме так жорстко, як це треба заради України. І хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну, ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати", - заявив президент.
Він зауважив, що зараз абсолютний пріоритет України - це справедливий мир.
"На кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою - неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу - як би це не було нам складно", - підкреслив він.
"Формула миру" Зеленського
На початку червня у Швейцарії відбувся саміт миру за "формулою миру" Зеленського, за участю 100 країн і організацій. До кінця року Україна планує провести другий саміт у Саудівській Аравії.
Також наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що у вересні він хоче представити президенту США Джо Байдену план перемоги України у війні з Росією.
За словами Зеленського, Україна буде "утримувати" захоплену територію в Курській області, адже вона є невід'ємною частиною його "плану перемоги" щодо завершення війни. Він представить цю пропозицію міжнародним партнерам, зокрема США.
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