Зеленский о Покровском направлении: нуждается в наиболее усиленных ответах россиянам

На Покровском направлении необходимо обеспечить усиленные ответы украинских военных для российских оккупантов на их попытки наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня, 2 августа, ему о ситуации на фронте и, в частности, на Покровском направлении, докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Там неизменно наиболее жесткие бои, и это направление требует наших наиболее усиленных ответов оккупанту", - отметил Зеленский.

По его словам, каждое подразделение на Покровском направлении, которое сохраняет стойкость и защищает позиции, “много в чем” удерживают основу защиты на всем востоке.

Также Зеленский подчеркнул, что внимание к другим участкам фронта не уменьшается.