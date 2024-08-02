ua en ru
Пт, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про Покровський напрямок: потребує найбільш посилених відповідей росіянам

Київ, П'ятниця 02 серпня 2024 19:56
UA EN RU
Зеленський про Покровський напрямок: потребує найбільш посилених відповідей росіянам Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На Покровському напрямку необхідно забезпечити посилені відповіді українських військових для російських окупантів на їхні спроби наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що сьогодні, 2 серпня, йому про ситуацію на фронті та, зокрема, на Покровському напрямку, доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок вимагає наших найбільш посилених відповідей окупанту", - зазначив Зеленський.

За його словами, кожен підрозділ на Покровському напрямку, який зберігає стійкість та захищає позиції, "багато в чому" утримує основу захисту на всьому сході.

Також Зеленський наголосив, що увага до інших ділянок фронту не зменшується.

Покровський напрямок

Нагадаємо, згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, росіяни концентрують основну увагу на Покровському напрямку. Там вони намагаються просуватися та продовжувати окупацію.

Зокрема, станом на 16.00 було відомо, що з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб штурму на Покровському напрямку.

Ще місяць тому президент України Володимир Зеленський доручив посилити Покровський напрямок за допомогою дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Покровськ Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново
Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку