Зеленский о Покровске и Часовом Яру: каждую российскую попытку продвигаться мы отбиваем

В Донецкой области продолжаются интенсивные бои за Покровск и Часов Яр. Однако украинские защитники отбивают каждую российскую попытку продвигаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Зеленский рассказал, что украинские подразделения держат позиции на Покровском направлении.
"Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, которые пытаются постоянно прорваться в город, постоянно хотят там закрепиться. Это российская тактика, и наш на нее ответ - уничтожение оккупанта", - сказал он.
Президент также обратил внимание на российский вброс о "захвате" Часового Яра.
"Украинские подразделения защищают наши позиции, и каждую российскую попытку продвигаться - в Донецкой, Сумской, Харьковской областях - в конце концов мы отбиваем. И это непросто, но это защита самого права украинцев на жизнь. Каждое такое направление - очень важно", - отметил Зеленский.
Напомним, сегодня, 31 июля, Минобороны России заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области. В ОТГ "Хортица" высмеяли заявления россиян и опровергли их ложь.
"Ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто вновь врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений", - сказал РБК-Украина представитель ОСУВ "Хортица".
Кроме того, в ВСУ объяснили "перфомансы" россиян в Часовом Яру.
Больше об обороне одного из ключевых городов Донетчины - в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".