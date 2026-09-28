Зеленский показал кадры последствий прилета по Академии наук в Киеве (видео)

По словам президента, после российского удара по зданию Академии наук идет спасательная операция. Чрезвычайщики тушат пожар и проверяют здание, поскольку внутри могли оставаться люди.

К работе на месте привлечены все необходимые службы.

"Обязательно будет на это ответ России. И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка для Украины - это поддержка действительно жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован", - подчеркнул Зеленский.

Обстрел Киева 28 сентября

Напомним, что утром 28 сентября российские беспилотники атаковали Киев.

Первые попадания произошли около 6:30. В Оболонском районе дрон попал в колонки АЗС, после чего вспыхнул пожар. В Шевченковском районе беспилотник ударил по офисному зданию.

Позже дрон попал в кафе возле АЗС в Голосеевском районе, а в Дарницком районе обломки БПЛА вызвали пожар на открытой территории.