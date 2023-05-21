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ВСУ уничтожили российский самолет Су-35

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Воскресенье 21 мая 2023 23:51
ВСУ уничтожили российский самолет Су-35 Фото: ВСУ уничтожили российский самолет Су-35 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы противовоздушной обороны сегодня поздно вечером, 21 мая, уничтожили российский самолет Су-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрия Плетенчука.

"Зрелище со сбитым аналоговым Су-35 было невероятным. ПВО – Сила!
Вечер стал более интересным", - говорится в сообщении Плетенчука.

Позже Плетенчук удалил пост о сбитии российского самолета.

ВСУ уничтожили российский самолет Су-35

Ранее в сети появилась информация в мониторинговых пабликах, что над Черным морем был сбит российский Су-35, который намеревался совершать пуски в сторону юга Украины.

Отметим, что Су-35 – это российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в российском ОКБ Сухого в 2008 году. Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России, а также своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС России носит название Су-35С.

Украинские силы ПВО уничтожили более 300 самолетов

Стоит отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения украинские силы ПВО уничтожили 309 самолетов и 294 вертолета. Так, 13 мая были уничтожены четыре российских самолета и вертолета в Брянской области РФ, они входили в одну авиагруппу. Сообщается, что истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать.

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