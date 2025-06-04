Зеленский об угрозах Путина: показывает средний палец всему миру

Зеленский отметил, что многие говорили с Россией и на разных уровнях, но никакие переговоры не привели даже к остановке войны, не говоря уже о надежном мире.

"К сожалению, (российский диктатор Владимир - ред.) Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию", - отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что на самом деле именно Россия должна искать мира.

"Это у них там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену - большую цену, и самую высокую именно для агрессора. Если мир слабо реагирует на угрозы от Путина, то он это воспринимает как готовность мира закрыть глаза на его действия. Когда он не чувствует силы и давления, а чувствует слабость, он всегда совершает новые преступления. Он расценивает такое отношение как молчаливое разрешение - разрешение на новые зверства, новые удары, новые убийства", - отметил глава Украины.

И подчеркнул, что именно поэтому в Украине так благодарны всем в мире, кто пытается остановить войну и российские удары.

"Всем, кто говорит убийце, что тот получит заслуженное наказание. Всем, кто говорит, что российские ракеты и бомбы должны перестать забирать жизни людей. Россия должна вернуть мир", - подчеркнул он.

Более того, президент подчеркнул, что если сильные не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность.

"А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не будет считать их сильными", - подытожил глава Украины.