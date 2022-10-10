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Зеленский поговорил по телефону с премьером Нидерландов: что обсудили

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Київ, Понедельник 10 октября 2022 15:35
Зеленский поговорил по телефону с премьером Нидерландов: что обсудили Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе разговора политики обсудили усиление оборонной поддержки Украины, координацию реакции мира на действия страны-агрессора и помощь в восстановлении разрушенной ракетными ударами инфраструктуры.

Напомним, что сегодня утром оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов, по предварительной информации, много погибших и пострадавших.

Во вражеские обстрелы, в частности, попали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в ряде городов и областей наблюдаются перебои со светом.

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