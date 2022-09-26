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Парламентские выборы в Италии: появились результаты экзит-поллов

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Понедельник 26 сентября 2022 00:50
Парламентские выборы в Италии: появились результаты экзит-поллов Фото: В Италии прошли досрочные парламентские выборы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Италии 25 сентября прошли досрочные парламентские выборы. Согласно данным экзит-поллов, победу одержала правая коалиция, набрав 43-47% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Новым премьер-министром может стать лидер партии "Братья Италии" Джорджия Мелони. Таким образом, она будет первой женщиной-главой правительства в истории страны.

Результаты экзит-пола показали, что "Братья Италии" набрали 23-27%, а их союзники - партии "Лига" и "Вперед, Италия" - 9,5-13,5% и 6-8%, соответственно.

Согласно данным опроса, проведенного социологическим агентством SWG для телевидения La7, правая коалиция в целом получит 43-47% голосов.

"Если экзит-поллы подтвердятся, правые возьмут контроль в критический момент для экономики Италии и Европы, когда война России против Украины повлечет за собой инфляцию и проверит границы единства Запада против Москвы", - добавили журналисты Politico.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заверил, что каким бы ни был результат выборов, его государство всегда будет находиться рядом с Украиной в борьбе с российской агрессией.

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